​تمكنت الوحدة المحلية بسدود برئاسة أحمد السبكي، وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بمنوف، من ضبط 350 كيلوجراماً من الدهون وأحشاء الماشية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية مكبرة بقرية كفر السنابسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف.

​وأوضحت الحملة أن المضبوطات تم تجهيزها وإعدادها تمهيداً لطرحها وبيعها للمطاعم، بما يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين ومخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والرقابية.

​وتحفظت الجهات المعنية على الكميات المضبوطة، وحررت المحاضر اللازمة حيال الواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

​وشددت رئاسة مركز ومدينة منوف على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف القرى والوحدات المحلية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.