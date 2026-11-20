انطلاق مباريات الدوري المصري موسم 2026-2027 في الجولة التاسعة
وتعد مباراة الأهلي وبيراميدز من أبرز مباريات الجوله التاسعع
وجاءت مواعيد مباريات الدوري في الجوله التاسعه كالتالي :
الاثنين 23 نوفمبر
ـ الجونة & الزمالك في تمام الساعة 5 مساءً
ـ الأهلي & بيراميدز في تمام الساعة 8 مساءً
مواعيد مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر
ـ سموحة & البنك الأهلي في تمام الساعة 5 مساءً
ـ زد & أبو قير للأسمدة في تمام الساعة 5 مساءً
ـ وادي دجلة & الاتحاد السكندري في تمام الساعة 8 مساءً
ـ المصري & بترول أسيوط في تمام الساعة 8 مساءً
مواعيد مباريات الأربعاء 25 نوفمبر
ـ المقاولون العرب & القناة في تمام الساعة 5 مساءً
ـ طلائع الجيش & مودرن سبورت في تمام الساعة 5 مساءً
ـ غزل المحلة & منتخب السويس بتروجت في تمام الساعة 8 مساء
ـ الشرقية إنبي & سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8 مساءً
وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت