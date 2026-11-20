انطلاق مباريات الدوري المصري موسم 2026-2027 في الجولة التاسعة



وتعد مباراة الأهلي وبيراميدز من أبرز مباريات الجوله التاسعع

وجاءت مواعيد مباريات الدوري في الجوله التاسعه كالتالي :

الاثنين 23 نوفمبر



ـ الجونة & الزمالك في تمام الساعة 5 مساءً

ـ الأهلي & بيراميدز في تمام الساعة 8 مساءً

مواعيد مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر



ـ سموحة & البنك الأهلي في تمام الساعة 5 مساءً



ـ زد & أبو قير للأسمدة في تمام الساعة 5 مساءً



ـ وادي دجلة & الاتحاد السكندري في تمام الساعة 8 مساءً



ـ المصري & بترول أسيوط في تمام الساعة 8 مساءً

مواعيد مباريات الأربعاء 25 نوفمبر



ـ المقاولون العرب & القناة في تمام الساعة 5 مساءً



ـ طلائع الجيش & مودرن سبورت في تمام الساعة 5 مساءً



ـ غزل المحلة & منتخب السويس بتروجت في تمام الساعة 8 مساء



ـ الشرقية إنبي & سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8 مساءً

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت