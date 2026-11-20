كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تليفزيونية، إن محمد هاني سيجدد تعاقده مع الأهلي بشكل مؤكد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التجديد سيكون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن محمد هاني سيكون أول لاعب من بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي، تعلن الجماهير تجديد تعاقده، قائلًا: «هيبقى أول لاعب من اللعيبة اللي عقودها بتنتهي اللي الجماهير هتقوله مبروك التجديد».

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يأمل الفريق السماوي مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة المسابقة.