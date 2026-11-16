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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي.. عوّض الفارق بالإعلانات

محمد هانى
محمد هانى
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعدما ظهر بصورة لافتة خلال المباريات الأخيرة، وتوج تألقه بهدف استثنائي بقميص المنتخب الوطني.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، المذاع على قناة "CBC": "الهدف ده تاريخي بالنسبة لمحمد هاني، مش علشان بس إنه أول جول ليه مع المنتخب، لكن بسبب القدرة الفائقة اللي أظهرها في اللعبة دي، والتسديدة والجرأة الكبيرة. بصراحة، ما كنتش أعرف إن هاني قلبه ميت كده!".

وتابع: "محمد هاني السنة دي بيعمل ملحمة بصراحة، وبقى لاعب جديد تمامًا. وحكاية التسديد من خارج منطقة الجزاء دي ظاهرة جديدة عليه، وبدأ يعملها مع الأهلي".

وأردف: "الكورة اللي بوش رجله، واللي عملت الموزة دي في الزاوية البعيدة، من قدام خط الـ18، محتاجة لاعب كبير وعالمي جدًا. مش أي لاعب يقدر ينفذ تسديدة بالشكل ده".

وأضاف شبانة أن الهدف حظي بإشادة واسعة، وتحدثت تقارير رياضية عن إمكانية ترشيحه لجائزة بوشكاش، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم، ولكن ذلك سيكون صعب لأن اللاعب سل الهدف بعد المدة المحددة للترشيحات.

وواصل:" "الأهلي لو ما جددش لمحمد هاني هيخسر كتير جدًا. ده لاعب أخلاقي وملتزم، وهو الباك رايت الأساسي. اشتغل مع مدربين كتير، وكل مدير فني بييجي بيلاقيه عنصرًا أساسيًا في الفريق".

وأضاف أن إدارة الأهلي وشركة الكرة بالنادي تحركتا لتقريب وجهات النظر بشأن تجديد عقد اللاعب، والتعامل مع الخلافات المتعلقة ببعض التفاصيل المالية، مشيرًا إلى أن هاني يستحق الحصول على التقدير المناسب بعد ما قدمه للفريق، وسيتم تعويض الفارق بنسبة المشاركة بالإعلانات.

 وتطرق شبانة إلى ملف ياسر إبراهيم، وأكد أنه يتوقع أن تنجح إدارة النادي أيضًا في إنهاء ملف تجديد عقده.

الإعلامي محمد شبانة محمد هاني النادي الأهلي ومنتخب مصر المنتخب الوطني بوشكاش لمحمد هاني إدارة الأهلي ياسر إبراهيم

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