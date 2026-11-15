جناح بتروجت على رادار الأهلي.. وعموتة كلمة السر في حسم الصفقة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب إدارة الكرة لتدعيم الخط الأمامي للفريق، بعدما دخل محمد إبراهيم دودو، جناح أيمن بتروجت، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جناح بتروجت على رادار الأهلي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي يراقب اللاعب خلال الفترة الحالية، ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة الفنية في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن إدارة الأهلي طرحت اسم محمد إبراهيم دودو على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل دراسة مستواه وإمكانية الاستفادة من خدماته، في ظل البحث عن حلول هجومية جديدة لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تنتظر حسم عموتة موقفه الفني من اللاعب، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بتروجت، تمهيدًا لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة خلال ميركاتو يناير.

ويأتي اهتمام الأهلي بجناح بتروجت ضمن تحركات مبكرة لتحديد الصفقات المطلوبة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.