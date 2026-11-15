«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

صدفة مثيرة تربط اسم علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، بالنتائج الكبيرة والانتصارات التي حققها الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري، بعدما شهدت محطاته التدريبية الأخيرة نتائج لافتة تحمل الرقم 5، لتمنحه الجماهير لقب «وش السعد» على القلعة الحمراء.

وبدأت الحكاية مع أول مباراة لعلي ماهر مديرًا فنيًا لفيوتشر، يوم 7 يوليو 2022، عندما قاد الفريق لتحقيق فوز عريض على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في نهائي كأس الرابطة، ليحصد أول ألقابه مع الفريق في مشهد شهد تسجيل خمسة أهداف لفريقه.

ولم تتوقف الصدف عند هذا الحد، إذ سبق للأهلي تحقيق انتصارين على بيراميدز خلال عام 2022، حيث فاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة يوم 7 مارس، قبل أن يجدد تفوقه بالفوز بنتيجة 2-1 يوم 26 يونيو من العام نفسه، ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة بتروجت.

خمسة أهداف في أول ظهور مع منتخب مصر

وعادت حكاية الرقم 5 لتظهر مجددًا مع علي ماهر، بعدما استهل مشواره في القيادة الفنية لمنتخب مصر بتحقيق فوز كبير على مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في أول ظهور له مع الفراعنة.

والمفارقة أن المباراة المقبلة للأهلي ستكون أمام بيراميدز، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، لتتجدد الصدفة المرتبطة باسم علي ماهر، خاصة أن مواجهته الأولى مع المنتخب انتهت بخماسية نظيفة أمام مالاوي.

وبين خماسية فيوتشر وخماسية منتخب مصر، وانتصارات الأهلي السابقة على بيراميدز، تترقب الجماهير ما ستسفر عنه المواجهة المقبلة، وهل تستمر الصدف في منح علي ماهر لقب «وش السعد» على المارد الأحمر، أم يكون لبيراميدز رأي آخر؟