وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع.. ويؤكد: نشجع شركات التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على زيادة نسب المكون المحلي

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة 5 مصانع متخصصة في الروبوتات الصناعية ومفروشات المركبات وأجهزة القياس والعدادات والمركبات الكهربائية والصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث للوقوف على سير العملية الإنتاجية، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة "أريا تكنولوجيز" لحلول التصنيع الذكي، بمنطقة الألف مصنع، والمتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة، حيث يقام المصنع على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال 60 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 150 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع أكثر من 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنوياً بنسبة مكون محلي 40%، وحجم مبيعات سنوي 250 مليون جنيه، وصادرات بقيمة 20 مليون جنيه، كما يوفر المصنع 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ علاء سعد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير مراحل التصميم، ومعمل الأتمتة، وغرف التحكم والتشغيل ومنطقة التصنيع والتجميع.



واستمع هاشم لشرح من مسؤولي الشركة عن تاريخ تأسيسها في مصر عام 2020 وحصولها على عدة شهادات في الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية إضافة إلى علامة المطابقة الأوروبية CE Mark 2024، وتقديم الشركة 4 أنواع روبوتات صناعية خطية وتطبيقات أنظمة الرؤية الذكية وأنظمة التعبئة الآلية وأنظمة اللحام الصناعية الذكية ومنظومات التخزين الآلية والتطبيقات السحابية الصناعية، إلى جانب خدمات تكامل الأنظمة الصناعية التي تشمل الرؤية والفحص الصناعي والتحكم والسلامة الصناعية، والحلول الرقمية مثل مراقبة استهلاك الطاقة وأداء وكفاءة المعدات والصيانة التنبؤية.



وخلال الزيارة أكد الوزير أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة تعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، والتحول نحو تطبيقات التصنيع الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها، وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصانع المصرية، بما يقلل الاعتماد على استيراد هذه الأنظمة ويوفر بدائل محلية متطورة.

المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات





ثم تفقد هاشم مصنع شركة "جينز كار" للصناعة، المتخصص في المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، برأس مال 7.5 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 46 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 25 ألف كرسي سنوياً لفرش الطائرات والقطارات والسيارات واليخوت، بنسبة مكون محلي 50%، كما يوفر المصنع 120 فرصة عمل، وكان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور يوسف مشعل، رئيس مجلس الإدارة، وقد تفقد الوزير خلال الجولة معرض المنتجات ومراحل التصنيع، وأقسام الخياطة والقص.



واستمع الوزير إلى تجربة الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية (مجانية) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخريج فنيين متخصصين في هذا المجال، حيث تعد المدرسة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتعليم صناعة الفرش الداخلي للمركبات، وقد خرّجت المدرسة دفعتها الأولى العام الماضي ويبلغ عدد طلابها حالياً 250 طالباً.



وأكد الوزير حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على الصناعات المغذية للمركبات والسيارات بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، مشيداً بجهود الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية لسد فجوة العمالة المحترفة بهذه الصناعة بالسوق المحلي.

النقل المستدام والمركبات الكهربائية

ثم تفقد هاشم مصنع شركة "متجر للهندسة والتجارة"، المتخصصة في حلول النقل المستدام والمركبات الكهربائية والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال 500 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 72 مليون جنيه، وينتج المصنع سيارات الجولف الكهربائية، والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة، والسكوترات الكهربائية، والبيتش باجي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف قطعة سنوياً، كما يوفر المصنع 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزيرمحمود عباس، رئيس مجلس الإدارة، وقد تفقد الوزير صالة عرض المنتجات، وقسم تشكيل المعادن والبلاستيك وتصنيع السيارة الكهربائية بديل التوكتوك، وقسم التجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف.



وقد تضمنت الجولة عرضاً من مسؤولي الشركة عن تاريخها منذ تأسيسها عام 2010 كشركة رائدة في التنقل المستدام، إلى جانب استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة لتصنيع سيارة بديل التوكتوك بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروع بطاريات الليثيوم بالشراكة مع شركة VOL Tech



كما تفقد الوزير مصنع شركة "تكنوميتر جروب" TMG لتصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال 217 مليون جنيه، وحجم استثمارات 300 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 720 ألف عداد سنوياً، تشمل عدادات المياه بجميع أنواعها وأقطارها، وأجهزة القياس والتحكم للغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، وحجم مبيعات سنوي يبلغ مليار جنيه، كما يوفر المصنع 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزير بالمصنع الأستاذ/ محمد عويضة، رئيس مجلس الإدارة، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط تصنيع وتجميع العدادات، وصالة المنتج النهائي والمعايرة والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى معمل اختبار النحاس وسبائكه.

واستمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن دورها الرائد في خدمة قطاعات المياه والصرف الصحي والري والبترول والغاز عبر قدرات تنفيذية متكاملة تشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والاتصالات، حيث تعتبر الشركة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في تصنيع عدادات المياه الميكانيكية والمدفوعة مسبقاً والذكية، فضلاً عن إنتاجها طاولات المعايرة وتقديم خدمات المعايرة للغير واكتشاف الفاقد والتسربات، والشركة حاصلة على كافة شهادات الجودة العالمية، ولديها مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.



وخلال الزيارة، أكد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة العدادات وأجهزة القياس والتحكم تمثل إحدى الركائز المهمة لتحديث البنية التحتية وترشيد استهلاك الموارد، مشيداً بارتفاع نسبة المكون المحلي بالمصنع إلى 75% وتطبيق أحدث تقنيات الصب والمعايرة المعتمدة دولياً، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لتعميق هذه الصناعة وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجاتها في الأسواق الإقليمية والأفريقية.



واختتم الوزير جولته بافتتاح خطوط إنتاج جديده بمصنع شركة "مالتي كير إيجيبت" للصناعات الدوائية وذلك بعد الانتهاء من كل التحديثات الخاصة بها، والمصنع مقام على مساحة 5200 متر مربع، برأس مال مرخص 100 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 252.2 مليون جنيه، وطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 12.2 طن سنوياً من المكملات الغذائية بأنواعها (بودرة، سائلة، كبسولات)، وحوالي ٣٠ مليون عبوة سنوياً من المستحضرات الصيدلانية البشرية والمكملات الغذائية المتخصصة في أشكالها الصيدلانيّة المختلفة، من الكبسولات الرخوة والكريمات والمراهم والكبسولات الصلبة والأقراص والبودرات في اكياس وبودرات في عبوات والأفلام الفموية، بنسبة مكون محلي 30%، وحجم مبيعات سنوي يبلغ 983.8 مليون جنيه، وصادرات بقيمة 38.6 مليون جنيه، كما يوفر المصنع 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور/ أسامة عنتر، رئيس مجلس الإدارة، وقام الوزير خلال الزيارة بافتتاح قسم الكبسولات الجيلاتينية، وخط إنتاج الكريم والمرهم وخط إنتاج الأفلام الفموية سريعة الذوبان، ومنطقة المخازن.

واستمع الوزير إلى عرض حول مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 2001 وتوسعاتها في البنية التحتية منذ عام 2010 وانطلاقها للتصدير الإقليمي عام 2018، وجهودها في تطوير المحفظة العلاجية لمكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وفق أعلى معايير الموثوقية الدوائية.



وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثمناً التوسعات الإنتاجية الجديدة بالمصنع والتقنيات الدوائية الحديثة التي تسهم في توفير دواء آمن وفعال للسوق المحلي وزيادة حصيلة الصادرات الدوائية المصرية للخارج.