قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص مع توكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد
اختطاف داخل صندوق ثلاجة وإلقاء جثة في البحر.. ماذا فعل الموساد لكشف مصير طيار إسرائيلي؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن

كنائس الأردن تؤكد تضامنها مع أسر الشهداء
كنائس الأردن تؤكد تضامنها مع أسر الشهداء
ميرنا رزق

أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام، تضامنًا مع شهداء الوطن، وتقديرًا لمشاعر أسرهم، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد وأسفرت عن استشهاد 10 من أبناء الأردن.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الكنائس ستكتفي بإقامة الصلوات والقداسات والشعائر الدينية المعتادة، دون تنظيم احتفالات أو مظاهر للفرح، تعبيرًا عن التضامن مع أسر الشهداء ومشاركةً لهم أحزانهم.

ودعا المجلس الكنائس إلى أن تكون شجرة الميلاد هذا العام رمزًا للرجاء والسلام، من خلال إضاءة الشموع على أرواح الشهداء، وتخصيص مساحة تذكارية لهم بجوار الشجرة، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم.

وأكد البيان استمرار الصلوات والقداسات، مشيرًا إلى أن رسالة عيد الميلاد ستظل حاضرة من خلال قيم المحبة والرحمة والتكافل، ومساندة المحتاجين، بما يعكس المعنى الحقيقي للمناسبة.

واختتم مجلس رؤساء الكنائس بيانه بالتأكيد على وحدة الأردنيين وتضامنهم في مواجهة المحن، والصلاة من أجل أن يحفظ الله الأردن وشعبه، وأن يظل عيد الميلاد رسالة رجاء ومحبة وسلام.

الكنائس الأردن عيد الميلاد شجرة الميلاد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد