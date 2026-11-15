كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن

أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام، تضامنًا مع شهداء الوطن، وتقديرًا لمشاعر أسرهم، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد وأسفرت عن استشهاد 10 من أبناء الأردن.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الكنائس ستكتفي بإقامة الصلوات والقداسات والشعائر الدينية المعتادة، دون تنظيم احتفالات أو مظاهر للفرح، تعبيرًا عن التضامن مع أسر الشهداء ومشاركةً لهم أحزانهم.

ودعا المجلس الكنائس إلى أن تكون شجرة الميلاد هذا العام رمزًا للرجاء والسلام، من خلال إضاءة الشموع على أرواح الشهداء، وتخصيص مساحة تذكارية لهم بجوار الشجرة، تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم.

وأكد البيان استمرار الصلوات والقداسات، مشيرًا إلى أن رسالة عيد الميلاد ستظل حاضرة من خلال قيم المحبة والرحمة والتكافل، ومساندة المحتاجين، بما يعكس المعنى الحقيقي للمناسبة.

واختتم مجلس رؤساء الكنائس بيانه بالتأكيد على وحدة الأردنيين وتضامنهم في مواجهة المحن، والصلاة من أجل أن يحفظ الله الأردن وشعبه، وأن يظل عيد الميلاد رسالة رجاء ومحبة وسلام.