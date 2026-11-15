حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد

أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا، وعودتها لاستقبال الجمهور مرة أخرى.

وأوضح حسين فهمي، بصفته عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، المالكة لعدد من دور العرض السينمائي، أن هناك جهودًا جارية للعمل على إعادة تشغيل عدد من السينمات المغلقة، من بينها سينما ديانا، التي تُعد واحدة من أعرق وأشهر دور العرض السينمائي في مصر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.