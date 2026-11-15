عمرو محمود ياسين: حب محمد صلاح لا يعني مهاجمة حسام حسن.. والإثنان أسطورتان

أكد عمرو محمود ياسين تقديره الكبير للكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أنه يراه لاعبًا أسطوريًا، ويحترم مسيرته الأخيرة مع منتخب مصر على المستويين الفني والنتائج، مؤكدًا أن الجماهير عاشت معه فترة رائعة لن تُنسى خلال رحلة التأهل إلى كأس العالم.

محمد صلاح

وأوضح عمرو محمود ياسين أن حبه وتقديره ودعمه الكبير لمحمد صلاح لا يعني كراهية أو عداوة لحسام حسن، مشددًا على أن حب صلاح لا يستوجب بالضرورة مهاجمة حسام حسن، وأن الاثنين أسطورتان ونجمان كبيران في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رصيد النجمين يسمح بتجاوز أي أخطاء أو مواقف لم يكونا موفقين فيها، قائلًا: «حتى لو جانبهم الصواب في بعض الأوقات.. الرصيد يسمح».