قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص مع توكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد
اختطاف داخل صندوق ثلاجة وإلقاء جثة في البحر.. ماذا فعل الموساد لكشف مصير طيار إسرائيلي؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين

مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين
مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين
أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد ركائز الأمن القومي العربي، مع ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة.

جمهورية مصر العربية مملكة البحرين الشقيقة تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار

تراجع معدلات بيع العقارات بالمزادات في أستراليا لأدنى مستوى منذ 2020 وسط استمرار انخفاض الأسعار

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مملكة البحرين

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد