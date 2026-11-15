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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض مسرحية “هُنا” بحضور خالد جلال

مسرحية هنا
مسرحية هنا
أحمد إبراهيم

شهد مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالا موسعا بمرور 15 عاما على تأسيس الفرقة المسرحية الخاصة بالجامعة والتي قدمت العديد من العروض المميزة منذ تأسيسها لأول مرة عام 2011، بجانب اكتشاف عدد كبير من المواهب خلال الفترة ذاتها تحت قيادة المخرج وليد طلعت.

الاحتفالية شهدت العروض الأولى لمسرحية "هُنا" المأخوذة عن نص "أول من رأى الشمس" للكاتب محمد عادل النجار، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت فى مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية فى يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ فى قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب وتم تقديم العرض بالكامل  باللغة العربية الفصحى.

خالد جلال يحضر مسرحية هنا 

شهدت الإحتفالية مشاركة عدد كبير من المسرحيين والنجوم، في مقدمتهم المخرج الكبير خالد جلال، مدربة التمثيل مروة جبريل، حازم إيهاب، أحمد شاهين، حمزة دياب، مازن الغرباوي، سيف محسن، هبة يسري، روفي الشناط، زياد زعتر، ملك دهشان، أحمد البوهي، رامي الطمباري، محمد السوري، جيسيكا حسام، عابد عناني، عمرو شعيب، محمود طاحون، أحمد خيري، سارة درزاوي،أحمد السيد أبو موسى.

احتفالية مرور 15 عاما على إنطلاق فريق المسرح أقيمت تحت رعاية وبحضور د.أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء ومؤسس الجامعة، د.ياسر حجازي رئيس الجامعة، د.إيهاب أبو الخير نائب رئيس الجامعة، د.هبة يحيي مدير مكتب رئيس الجامعة، والإعلامية الكبيرة هالة حشيش المشرفة على النشاط المسرحي.

قبل انطلاق المسرحية شاهد الحضور فيديو وثائقي لخص مشوار الفرقة وكيف بدأ أول عرض وصولا لخروج عروض الفرقة خارج الحرم الجامعي وتقديمها على العديد من مسارح القاهرة ثم المشاركة في مهرجانات المسرح البارزة والحصول على عدة جوائز .

مسرحية "هُنا" للمخرج وليد طلعت، ديكور روماني اسكندر،اضاءة احمد طارق،أزياءد. خالد جلال،مكياج ماجد جمال، اعداد موسيقى اسلام محرم.

عرض مسرحية هنا 
عرض مسرحية هنا
عرض مسرحية هنا
خالد جلال مسرحية هنا مسرح الجامعة الألمانية المخرج وليد طلعت

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