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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسيرة السلفادوري إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الحكم السلفادوري إيفان بارتون
الحكم السلفادوري إيفان بارتون
عبدالله هشام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تعيين الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتمتع إيفان بارتون بخبرات تحكيمية دولية، حيث حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2018، وسبقت له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2026، من بينها مباراة الدور نصف النهائي بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المواجهات في البطولات القارية والدولية.

مسيرة السلفادوري إيفان بارتون


- إيفان بارتون حاصل على الشارة الدولية من 2018، وعنده سجل قوي جدًا في البطولات الكبرى.

-أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022، ووصل لإدارة 3 نهائيات في دوري أبطال الكونكاكاف، وبقى صاحب الرقم القياسي في عدد النهائيات اللي أدارها في البطولة.
-وفي كأس العالم 2026 أدار 4 مباريات، منها:

 تركيا وباراغواي.

اليابان والسويد.

سويسرا وكولومبيا في دور الـ16.

فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم

-وفي كأس العالم للأندية 2025 أدار مباراتين :

فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي.

إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي في دور الـ16.

الاتحاد المصري لجنة الحكام إيفان بارتون الأهلي وبيراميدز الدوري المصري

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