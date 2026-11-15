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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقعات بزيادة جديدة لفواتير التدفئة في بريطانيا خلال يناير المقبل

توقعات بزيادة جديدة لفواتير التدفئة في بريطانيا خلال يناير المقبل
توقعات بزيادة جديدة لفواتير التدفئة في بريطانيا خلال يناير المقبل
أ ش أ

توقعت شركة "إي دي إف" الفرنسية لإنتاج الكهرباء وتوريد الطاقة أن ترتفع التكلفة السنوية لتدفئة منزل بريطاني نموذجي بمقدار 443 جنيها إسترلينيا، لتصل إلى 2166 جنيها خلال يناير المقبل، أي زيادة نحو الربع، رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز.

وذكرت منصة "ذيس إز ماني" البريطانية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية أن الأمر يأتي بالتزامن مع انتهاء فترة تقييم أسعار الطاقة، التي تستخدم في حساب الحد الأقصى الجديد لفواتير الطاقة بعد غد / الثلاثاء /.

ويؤثر سقف أسعار الطاقة على نحو 22 مليون أسرة تعتمد على التعريفة المتغيرة القياسية، ويحدد بناء على متوسط أسعار الطاقة في أسواق الجملة خلال فترة رصد تمتد إلى 90 يوما.

ورغم تراجع أسعار النفط والغاز مؤخرا، فإنها ظلت عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى 117 دولارا خلال أكتوبر الماضي، مع استمرار الحرب بين إيران وأطراف الصراع، قبل أن ينخفض إلى أقل من 100 دولار مع بداية نوفمبر الجاري، وسط تزايد الآمال بقرب انتهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر.

لكن هذا الانخفاض جاء متأخرا للغاية للحيلولة دون الزيادة المتوقعة في فواتير الطاقة، والتي قدرتها شركة "إي دي إف" بنحو 26%.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي زيادة فواتير الطاقة إلى تعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا، في ظل المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم وإطالة أمد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.

شركة إي دي إف الفرنسية إنتاج الكهرباء وتوريد الطاقة أسعار النفط والغاز

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