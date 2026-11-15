باحث : 35 مؤسسة تمثل شبكة تجنيد الإخوان ونشر أفكار التنظيم في أوروبا

أكد الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن إدراج 35 جمعية ومؤسسة مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية بمصر يكشف حجم الشبكات التي أنشأها التنظيم الدولي للجماعة في الخارج، بهدف نشر أفكاره واستقطاب عناصر جديدة وتوظيفها لخدمة أهدافه التنظيمية.

وأوضح عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذه المؤسسات تضم جمعيات ومنتديات وشركات استثمارية تعمل من خلال هياكل وأسماء متغيرة، وتتنوع أنشطتها بين التمويل والتجنيد ونشر الأيديولوجية الإخوانية، مشيرًا إلى أن بعضها يستغل أنشطة دينية واجتماعية، مثل تحفيظ القرآن الكريم ومساعدة الطلاب المسلمين الوافدين إلى أوروبا، لاستقطابهم تدريجيًا.

وأشار إلى أن من أبرز المؤسسات الواردة في القائمة مجلس مسلمي أوروبا ورابطة مسلمي بريطانيا ومؤسسة مسلمي فرنسا، لافتًا إلى أن هذه الكيانات تمتد أنشطتها إلى عدد من الدول الأوروبية، وتعتمد على استقطاب الشباب، خاصة الفئة العمرية من 18 إلى 32 عامًا، من خلال خطاب يبدو في ظاهره متسامحًا ومعتدلًا، بينما يستهدف تمرير أفكار التنظيم.

وفيما يتعلق بالموقف الغربي من الجماعة، أوضح أن هناك اختلافًا بين الرؤيتين الأوروبية والأمريكية؛ إذ تنظر فرنسا إلى أنشطة الإخوان باعتبارها تهديدًا للهوية والتوازن الديموغرافي، بينما ترى بريطانيا إمكانية توظيف الجماعة في التأثير على الأوضاع السياسية داخل الدول العربية، في حين يرتبط الموقف الأمريكي بممارسات العنف والإرهاب التي تهدد مصالحها، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تعكس تحولًا في التعامل مع خطورة الجماعة.

وأكد عبد المنعم أن السياسة الأمريكية اتسمت تاريخيًا بالبراجماتية في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي، وتوظيفها وفقًا للمصالح والمتغيرات الدولية، مشيرًا إلى أن أحداث 11 سبتمبر كشفت مخاطر هذا النهج، ومشددًا على أن مصر تمتلك خبرة ممتدة في مواجهة جماعة الإخوان، بعدما كشفت ممارساتها عن استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الإسلام والجماعات التي تتخذ من شعاراته غطاءً لأهدافها.