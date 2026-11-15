فاروق فلوكس: تعبت وشقيت وجاء التكريم ليكلل مشواري.. و"سمعتي باظت بسبب الراقصة والسياسي"| حوار

فاروق فلوكس في حوار لصدى البلد:

أعتز بكل أعمالي.. وأعتبر نفسي رجل الأدوار الصعبة

لم أعتزل الفن.. ولا تُعرض عليَّ أدوار

يُعد مشهد تكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس أحد المشاهد التي لا يمكن أن ينساها المشاهدون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فهو ينتمي إلى جيل من الممثلين الذين أدركوا أن قيمة الأداء لا ترتبط بالضرورة بمساحة الدور أو عدد المشاهد، وإنما بقدرة الممثل على ترك أثر لدى الجمهور، حتى وإن كان ظهوره محدودًا.

فقد امتلك فلوكس أدوات خاصة في بناء الشخصية، مستفيدًا من خلفيته المسرحية، وتكمن إحدى أبرز نقاط قوته في قدرته على تقديم الشخصيات ذات الملامح الكوميدية دون الوقوع في فخ المبالغة أو الأداء المفتعل. كما استطاع أن يمنح الشخصيات الثانوية أبعادًا إنسانية ودرامية تجعلها أكثر حضورًا وتأثيرًا.

وأسهمت تجربته المسرحية، خاصة مع كبار نجوم الكوميديا، في صقل أدواته ومنحه حسًا إيقاعيًا واضحًا في الأداء، وهو ما انعكس على مشاركاته السينمائية والتليفزيونية.

وربما لا يُصنف فاروق فلوكس ضمن نجوم البطولة المطلقة، لكن قيمته الحقيقية تكمن في كونه أحد الممثلين الذين يمثلون العمود الفقري للعمل الفني؛ فهو يضيف إلى العمل من خلال تفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الصورة النهائية.

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد»، كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشعوره بعد حصوله على هذا التكريم، كما تحدث عن أبرز محطات مشواره الفني وحقيقة اعتزاله الفن.

في البداية.. كيف استقبلت خبر تكريمك من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

شعرت بسعادة غامرة عندما أبلغتني ابنتي يسر بتكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، فقد كان الخبر بمثابة مفاجأة لي، إذ لم أكن أتوقع أن يتم تكريمي هذا العام.

وأضاف: «أشكر الفنان القدير حسين فهمي؛ لأنه أدرج اسمي ضمن المكرمين هذا العام. وهذا التكريم عزيز على قلبي، خاصة أنني لم أتوقعه، وجاء من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعد واحدًا من أهم المهرجانات في العالم، والأهم في المنطقة وأفريقيا».

واستكمل: «لقد شقيت وتعبت كثيرًا خلال مشواري الفني، ولكنه كان تعبًا وشقاءً ممتعين؛ لأن كل عمل قدمته كان نابعًا من إحساسي وقلبي، وأديته بكل حب وصدق، وهذا التكريم جعلني أشعر بأنني نجحت في هذا المشوار».

هل شعرت يومًا بالتهميش من جانب القائمين على المهرجانات الفنية فيما يتعلق بالتكريمات؟

لم أشعر يومًا بأنني مهمش فيما يخص مجال التكريمات، فقد كان لدي إيمان شديد بأن كل شيء سيأتي في موعده الصحيح والمناسب.

مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال المميزة.. ما العمل الأقرب إلى قلبك؟

لا يوجد عمل فني محدد هو الأقرب إلى قلبي، فكل أعمالي أعتز بها، وأعتبر نفسي رجل الأدوار الصعبة. فعلى الرغم من أن أدواري لم تكن من الجلدة إلى الجلدة، فإنني أحببت كل شخصية قدمتها وأخلصت لها، فالفن كلما منحته صدقًا وحبًا منحك نجاحًا.

لكن ألا يُعد دورك في فيلم «الراقصة والسياسي» الأبرز بالنسبة إلى المشاهدين؟

دوري في فيلم «الراقصة والسياسي» يُعد من الأدوار الصعبة، وأتذكر أنني تقاضيت عنه “تافه جدًا” ، لكنني كنت مؤمنًا بالرسالة التي يقدمها هذا العمل والقيمة الفنية للدور.

ولكن بعد تقديمي لهذا العمل، تعرض أولادي للتنمر، ولا أنسى أنني قمت بتصميم ملابس خصيصًا لتلك الشخصية، فقد أحببت العمل، خاصة المشهد الذي تذهب فيه الراقصة إلى أحد المسؤولين للحصول على ترخيص بإقامة دار للأيتام، وحين يرفض، تعرض عليه أن يسجل الترخيص من خلال الشخصية التي أجسدها في العمل.

هذا الدور يُعد واحدًا من أجرأ الأدوار في السينما المصرية.. ألم تخشَ تقديمه، خاصة أنك ذكرت تعرض أولادك للتنمر بسببه؟

الأمر لم يتوقف عند التنمر على أولادي في المدرسة، بل إنني شخصيًا تضررت، و«سمعتي باظت»، فبعض الجمهور صدق أنني الشخصية التي قدمتها في الفيلم.

وحين وافقت على العمل، لم أشعر بالقلق تجاه تقديم الشخصية، ولكن بعد ذلك بدأت أشعر بالمشكلات التي تسبب فيها لي تقديم هذا الدور.

من المخرجين الذين ترى أنهم أثروا في مسيرتك الفنية؟

بالتأكيد، المخرج الكبير يحيى العلمي، والمخرج سمير سيف، الذي قدمت معه فيلم «الراقصة والسياسي»، فقد كان لهما تأثير كبير في حياتي الفنية.

في النهاية.. هل اعتزلت الفن كما يتردد؟

هذا غير حقيقي، فأنا لم أعتزل الفن، ولكن لا تُعرض عليَّ أدوار فنية، وأرحب بالعودة إلى الشاشة.