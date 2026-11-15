رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أهمية تعزيز وحدة آسيان وترسيخ مركزيتها واستقلالية قرارها الاستراتيجي

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم /الأحد/، أهمية تعزيز وحدة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وترسيخ مركزية الرابطة واستقلالية قرارها الاستراتيجي، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الجيوسياسي العالمي وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

وشدد إبراهيم - خلال الجلسة العامة للقمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الفلبينية (مانيلا) - على ضرورة مواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وضمان وصول ثمار التنمية ومكتسباتها إلى جميع شعوب دول الرابطة؛ بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك في إطار رؤية مجتمع آسيان 2045.

وأوضح إبراهيم - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وضمان إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تسريع وتيرة تطوير شبكة الربط الكهربائي لآسيان؛ بما يسهم في ضمان إمدادات طاقة مستدامة ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أكدت ماليزيا أهمية الدبلوماسية العلمية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الجهود الإقليمية الرامية إلى التصدي لظاهرة الضباب الدخاني العابر للحدود.

وعلى صعيد علاقات آسيان مع الشركاء الخارجيين، شدد رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة مواصلة الالتزام بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تي إيه سي) مع الحفاظ على علاقات متوازنة وبناءة مع مختلف القوى الكبرى؛ بما يكفل حماية المصالح الاستراتيجية للمنطقة ويعزز مكانة الرابطة ودورها في التعامل مع المتغيرات الدولية.