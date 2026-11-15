سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي .. مواصفات وأسعار وصور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو بوريال، ونيسان قشقاي، ومازدا Cx 3، وجيلي EX5 EM-i، وبايك X55 e .

رينو بوريال 2027

خزان وقود سيارة رينو بوريال 2027 يصل سعته إلي 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

نيسان قشقاي 2027

قوة سيارة نيسان قشقاي 2027 تصل إلي 188 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل إلي 330 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 884 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 899 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان قشقاي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

مازدا Cx 3 2027

تستمد سيارة مازدا Cx 3 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 144 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة مازدا Cx 3 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 335 ألف جنيه .

جيلي EX5 EM-i 2027

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

بايك X55 e 2027

سعة خزان وقود سيارة بايك X55 e 2027 يصل إلي 53 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 217 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك X55 e 2027

يصل سعر سيارة بايك X55 e 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 225 ألف جنيه .