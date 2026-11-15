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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموساد يحذر واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب بالمسيرات المفخخة.. تفاصيل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحذير استخباراتي من جهاز الموساد الإسرائيلي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، بشأن مخطط إيراني مزعوم يستهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن الموساد قدم معلومات استخباراتية إلى الجانب الأمريكي تفيد بأن إيران تخطط لاستهداف ترامب، وسط مخاوف أمنية متزايدة بشأن سلامته، وذلك بعد أشهر من تقارير تحدثت عن اضطراره إلى تغيير طائرته بسبب مخاوف من محاولة اغتيال محتملة.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الموساد رومان غوفمان محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في العاصمة واشنطن خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف من التهديدات الإيرانية المحتملة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن هذه التهديدات ألقت بظلالها على محادثات السلام بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن المخطط المزعوم يتضمن استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لاستهداف الرئيس الأمريكي.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تشديد الإجراءات الأمنية حول عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، حيث جرى نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمدعي العام تود بلانش إلى مساكن عسكرية مؤمنة، على خلفية تهديدات أمنية.

كما أثار غياب ترامب عن الظهور العلني منذ الأربعاء تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية المحيطة به، في وقت يستعد فيه لزيارة الصين والمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الموساد الموساد الإسرائيلي الاستخبارات المركزية الأمريكية مخطط إيراني اغتيال ترامب دونالد ترامب

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