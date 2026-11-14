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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم قرار نيوسوم تخفيف أحكام الإعدام بحق 563 سجينًا في كاليفورنيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 563 سجينًا، بأنه «كارثة على نظام العدالة الأمريكي».

وأمر نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، والبالغ عددهم 563 سجيناً، لتصبح عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال نيوسوم في رسالة بهذا الشأن: "يمكننا الآن ترك هؤلاء المدانين ليموتوا في طي النسيان، بينما نظل نحن نتذكر الضحايا ونكرم ذكراهم إلى الأبد".

ويُعد قرار استبدال عقوبة الإعدام "خطوة رمزية" إلى حد كبير في ولاية لم تُنفذ فيها أي عملية إعدام منذ عام 2006، رغم أن خبراء يشيرون إلى أن هذا الإجراء قد يوفر ملايين الدولارات سنوياً من تكاليف التقاضي.

يُذكر أنه لم يُعدم سوى 13 سجيناً فقط منذ أن أعاد الناخبون إقرار عقوبة الإعدام في عام 1978.

يأتي هذا القرار في وقتٍ يجري فيه تداول اسم نيوسوم -القيادي الديمقراطي في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة- كمرشح محتمل للرئاسة في عام 2028.

ويقضي نيوسوم، الذي لا تسمح له القوانين بالترشح لفترة ولاية أخرى، الأشهر الأخيرة من ولايته؛ ومن المتوقع أن يخلفه زميله الديمقراطي كزافييه بيسيرا بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وأوضح نيوسوم في رسالته أنه يمارس صلاحياته الدستورية في منح الرأفة، وذلك بتخفيف الأحكام لتصبح السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقال نيوسوم: "بعد قرابة 30 عاماً في العمل العام، أدركت حدود ما يمكن للحكومة تحقيقه بشكل عادل. إنني أتخذ هذا الإجراء لأنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن القتل الذي تباركه الدولة يتنافى مع قيم ولاية كاليفورنيا، ويقوض أسس نظامنا القانوني، ويحط من قدر كل واحد منا". 

ترامب نيوسوم تخفيف أحكام الإعدام كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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