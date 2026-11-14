هشام عاشور يوجه رسالة لأميرة بدر: أنتِ جامدة والراجل بيحب ست تقيلة

تحدث الفنان هشام عاشور خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «احكيلي»، عن مواصفات المرأة التي تجذب الرجل، وأهمية قوة الشخصية والاستقلالية في العلاقات العاطفية.

ووجه هشام عاشور حديثه إلى أميرة بدر قائلًا: «أنتِ جامدة.. الراجل بيحب ست تقيلة»، موضحًا أن الرجل ينجذب إلى المرأة القوية التي تتمتع بشخصية مستقلة وتعرف جيدًا ماذا تريد، مشيرًا إلى أن هناك رجالًا كثيرين يفضلون المرأة التي تتمسك بشخصيتها ولا تتنازل عن قوتها.

وأضاف أن الرجل يحب أن يشعر بأن المرأة تعرف قيمتها وتدرك ما تريده في العلاقة، وأن تكون صاحبة شخصية قوية وقادرة على التعبير عن نفسها، مؤكدًا أن قوة المرأة وثقتها بنفسها من الصفات التي تجذب إليها الكثيرين.

وجاءت تصريحات هشام عاشور خلال استضافته في برنامج «احكيلي» مع الإعلامية أميرة بدر، حيث تطرق الحوار إلى مواصفات المرأة التي تجذب الرجل وأهمية قوة الشخصية في العلاقات.