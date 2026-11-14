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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: التداعيات الاقتصادية للصراعات العالمية تدفع القوى الكبرى لتغليب لغة الحوار

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التداعيات الاقتصادية للصراعات والأزمات الدولية أصبحت تمثل ضغطًا متزايدًا على مختلف دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الصراعات يدفع القوى الكبرى إلى تبني نهج أكثر براغماتية لإدارة الخلافات والحد من الخسائر.

 استمرار التنافس والاستقطاب الدولي

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن استمرار التنافس والاستقطاب الدولي لم يعد يقتصر تأثيره على أطراف الصراعات، بل امتدت تداعياته إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز الحاجة إلى البحث عن مسارات دبلوماسية لاحتواء الأزمات.

أهمية الحوار والابتعاد عن التصعيد

وأضاف أن هناك رغبة دولية متزايدة في تغليب لغة الحوار والعقل، تقودها جهود دبلوماسية من بينها التحركات المصرية، بالتوازي مع توجه إقليمي يدعم أهمية الحوار والابتعاد عن التصعيد، في ظل ارتفاع تكلفة الصراعات على الجميع.

الحفاظ على المصالح وتقليل الخسائر

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن اللقاءات والتحركات بين القوى الكبرى تعكس إدراكًا لأهمية إدارة التنافس بدلًا من تركه يتصاعد دون ضوابط، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في الحفاظ على المصالح وتقليل الخسائر الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الأزمات المتلاحقة.

تعزيز التنسيق واحتواء التوترات الإقليمية

ولفت إلى أن المنطقة تشهد بدورها تحركات دبلوماسية تستهدف تهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى عقد لقاء بين رؤساء أجهزة الاستخبارات المصرية والتركية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق واحتواء التوترات الإقليمية.

تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة العقل

واختتم أحمد سيد أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة العقل والحوار، باعتبارهما من المسارات المهمة للحد من تداعيات الصراعات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

التوترات الإقليمية الخسائر الاقتصادية العلاقات الدولية الأزمات الدولية الاقتصاد

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