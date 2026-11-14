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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير إسرائيلية: ترامب يضحي بفانس ويتجه إلى حصار اقتصادي لإيران لمدة عامين بعد هزيمة الجمهوريين

فانس وترامب
فانس وترامب
فرناس حفظي

كشف خبير إسرائيلي في الشؤون الأمريكية عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، على خلفية تداعيات هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن ترامب بدأ إعادة ترتيب حساباته السياسية بشأن الملف الإيراني، مع اتجاهه إلى تبني استراتيجية الضغط الاقتصادي بدلاً من استئناف الضربات العسكرية ضد طهران.

وقال الخبير الاسرائيلي، كوبي باردا، خبير الشؤون الأمريكية في المدرسة متعددة التخصصات التابعة لمعهد هولون للتكنولوجيا، إن ترامب بدأ في إبعاد فانس عن إدارة ملف إيران، معتبراً أن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع نفوذ نائب الرئيس داخل الدائرة المقربة من البيت الأبيض.

وأوضح باردا أن هناك مؤشرين على هذا التحول، أولهما منشور ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، الذي أعلن فيه توجيه فانس للتركيز على ملفات الفساد في الولايات التي يقودها الديمقراطيون، بدلاً من مواصلة التعامل مع الملف الإيراني، وثانيهما تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن تشكيك ترامب، خلال اجتماعات خاصة، في جدوى مذكرة التفاهم التي ساهم فانس في التفاوض بشأنها مع إيران في يونيو الماضي.

وأضاف الخبير أن الخلاف بين ترامب ونائبه لا يقتصر على تباين المواقف السياسية، بل يمتد إلى صراعات داخل الدائرة العائلية والسياسية المحيطة بالرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن منشوراً لفانس عقب انتخابات التجديد النصفي تضمن انتقادات للحملة العسكرية ضد إيران، وطرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن دونالد ترامب الابن أعاد نشر منشور فانس، معلقاً عليه بعبارة «100%»، وهو ما اعتبره باردا مؤشراً إضافياً على وجود تباينات داخل المعسكر المقرب من الرئيس الأمريكي بشأن إدارة الملفات الخارجية.

هزيمة الجمهوريين تدفع ترامب إلى إعادة حساباته

واعتبر باردا أن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي شكلت صدمة سياسية للإدارة الأمريكية، واصفاً حجم الهزيمة بأنه «خسارة ذات أبعاد توراتية»، مشيراً إلى أنها دفعت ترامب إلى مراجعة أولوياته وتحديد مسارات جديدة للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن تداعيات الانتخابات انعكست أيضاً على المواقف المرتبطة بالحرب مع إيران، مستشهداً بتصريحات السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى أن تكون الحرب قصيرة وحاسمة وتنتهي سريعاً، رغم أنه كان من أبرز المؤيدين للعمل العسكري ضد طهران.

حصار اقتصادي لإيران بدلاً من استئناف الضربات العسكرية

وفيما يتعلق بمستقبل المواجهة مع إيران، توقع الخبير الإسرائيلي أن يتجه ترامب إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران بدلاً من العودة إلى الخيار العسكري، مرجحاً اعتماد استراتيجية تقوم على فرض حصار اقتصادي ممتد لمدة عامين.

وأشار باردا إلى أن ترامب أقر، خلال مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، بأن استمرار النظام الإيراني في السلطة مع نهاية ولايته سيكون بمثابة إخفاق بالنسبة إليه، لكنه في الوقت نفسه لم يُبدِ رغبة حالية في اللجوء إلى القوة العسكرية، معتبراً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وأضاف أن هامش تحرك ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران قد يصبح أكثر ضيقاً خلال الفترة المقبلة، في ظل القيود السياسية والقانونية المرتبطة بمدة العمليات العسكرية دون الحصول على تفويض من الكونجرس.

وتعكس هذه التصريحات، وفق تحليل الخبير الإسرائيلي، تحولاً محتملاً في حسابات الإدارة الأمريكية تجاه إيران، من المواجهة العسكرية المباشرة إلى سياسة الضغط الاقتصادي طويل الأمد، بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل الدائرة السياسية المحيطة بترامب بشأن تداعيات الحرب ومستقبل العلاقات مع إسرائيل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيه دي فانس الملف الإيراني إسرائيل

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