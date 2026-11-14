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مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة

القليوبية
القليوبية
أ ش أ

لقى 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات الشرقية، والغربية، والدقهلية، فيما تم ضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل عمد - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة - سرقة بالإكراه – خطف –مقاومة سلطات") بنطاق محافظات "الشرقية، الغربية، الدقهلية"، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وضبط بحوزة المتهمين نحو 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، و150 ألف قرص مخدر و115 قطعة سلاح نارى متنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 300 مليون جنيه .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إطلاق النيران قوات الشرطة المواد المخدرة

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