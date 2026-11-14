أكبر 3 مجموعات بنكية باليابان ترفع توقعاتها للأرباح بسبب زيادات أسعار الفائدة

رفعت أكبر ثلاث مجموعات مصرفية في اليابان توقعاتها للأرباح السنوية إلى مستويات قياسية، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على القروض من الشركات، في ظل توجه بنك اليابان المركزي نحو تشديد السياسة النقدية والخروج تدريجياً من سياسة الفائدة المنخفضة.

وشملت الزيادة مجموعات "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية، و"سوميتومو ميتسوي" المالية، و"ميزوهو" المالية، التي استفادت من تحسن هوامش أرباح الإقراض وزيادة الطلب على التمويل، خاصة لتمويل الاستثمارات والتوسعات وعمليات الاستحواذ والاندماج، كما اتجهت المجموعات الثلاث إلى تعزيز برامج إعادة شراء الأسهم.

ورغم تحسن التوقعات، حذرت قيادات مصرفية من مخاطر تباطؤ الاستثمارات في مراكز البيانات، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الاقتصادين الياباني والعالمي، إلى جانب تشديد معايير التمويل لبعض المشروعات.

ومع ذلك، أكدت البنوك أن تعرضها الائتماني لمخاطر هذا القطاع لا يزال محدوداً مقارنة بإجمالي محافظها الائتمانية.