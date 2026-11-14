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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تحمل رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، طعنًا على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، لجلسة 16 يناير 2027، كطلب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، للاطلاع.

دعوى الطعن على العدادات الكودية 

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، إلى جانب تعويض مادي وأدبي.

وطالبت الدعوى بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العدادات الكودية نظام الشريحة الموحدة

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