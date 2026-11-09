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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إسلام دياب

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز التعاون المشترك بينهما، والتنسيق بين الجانبين، وبصفة خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين الجانبين.

وأعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عن تقديره للدور العلمي والأكاديمي المتميز الذي تضطلع به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات متطورة في المجالات العلمية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون معها والاستفادة من خبراتها في دعم جهود مجلس الدولة نحو تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ولا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي.


 

وتناول اللقاء سُبل توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والتكنولوجية التي تتمتع بها الأكاديمية في دعم جهود مجلس الدولة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير المهارات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في دعم منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.


 

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن بالغ تقديره واعتزازه بمجلس الدولة ودوره القضائي والقانوني العريق، مشيدًا بما يشهده المجلس من جهود للتطوير والتحديث، ومؤكدًا اعتزاز الأكاديمية بالتعاون مع مجلس الدولة، وحرصها على تسخير خبراتها وإمكاناتها العلمية والتكنولوجية لدعم مجالات التدريب والتأهيل والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك بين الجانبين.


 

وأختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين، والعمل على تعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يدعم جهود التطوير والتحديث المؤسسي، ويحقق الاستفادة المُثلى من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الطرفان.



 

مجلس الدولة رئيس الأكاديمية العربية مجالات التدريب

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