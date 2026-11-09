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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خوفناه بكلب وضربنا بشومة على راسه.. اعترافات المتهمين بالتعدي على شقيق طليقتهما بالطالبية

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتعدي على طليق شقيقتهما وضربه بـ"شومة" على رأسه في وسط الشارع أمام ابنته بمنطقة الطالبية

واعترف المتهمان عقب ضبطهما، بارتكاب الواقعة وأنهما من ظهرا في مقطع الفيديو يعتديان على طليق شقيقتهما عقب نشوب مشادة كلامية بينهم، إثر الخلافات الزوجية القائمة بينه وبين شقيقتهما.

أضاف المتهمان في اعترافاتهما أنهما شاهدا المجني عليه بصحبة إبنته، ونشبت مشاجرة بينهم، اعتدى خلالها أحدهما عليه باستخدام عصا خشبية على رأسه، بينما كان الآخر ممسكا بكلب غير مرخص، وكان يرهب به المجني عليه.

وقال المتهمان أنهما عقب إصابته فرا هاربين من مكان الواقعة، وذكرا أن الكلاب الذي كان بحوزتهما غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

حقيقة الفيديو

 

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته حال سيره وبرفقته نجلته بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (موظف "مصاب بجرح قطعي بالرأس" - مقيم بالجيزة)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري توجه رفقة نجلته "سن 17" لطليقته وتركها صحبتها لإنهاء خلافات زوجية بينهما، وعقب عودته لصحبتها فوجئ قيام شقيقي طليقته بحوزة أحدهما كلب بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته المنوه عنها لذات الخلافات.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عامل، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة في التعدي، كلب "غير مرخص")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.

الطالبية النيابة العامة الجيزة التعدي على طليق شقيقتهما

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