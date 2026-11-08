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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يفحص فيديو شابين أرعبا فتاة بكلب واعتديا على والدها بشومة في الطالبية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ، مقطع فيديو متداولًا على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوثق واقعة اعتداء شابين على رجل باستخدام شومة في شارع ضياء بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بعدما اعترض على قيامهما بترويع ابنته باستخدام كلب كان بحوزتهما.

فحص فيديو شابين أرعبا فتاة بكلب واعتديا على والدها

ورصد المقطع المتداول سير فتاة برفقة والدها في الشارع، قبل أن يفاجأ الاثنان بشابين بصحبة كلب، حيث أثار الشابان خوف الفتاة باستخدام الكلب، ما دفع والدها إلى الاعتراض عليهما ومطالبتهما بالتوقف عن إخافتها.

وتصاعدت الأحداث، وفقًا لما أظهره المقطع، بعدما أقدم أحد الشابين على ضرب الأب بشومة على رأسه، ليسقط أرضًا فاقدًا الوعي، بينما ظهرت ابنته في حالة انهيار وهي تصرخ من هول المشهد.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو، والتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشابين الظاهرين بالمقطع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بالجيزة اعتداء شابين على رجل استخدام كلب

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