بالتعاون مع العدل.. النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، برئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع"، الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 28 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة تناولت الموضوعات الآتية:

"مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطار التشريعي الوطني والدولي لمكافحة الكسب غير المشروع"، وألقاها المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف.

"دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد"، ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب.

"أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات"، "والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة"، ألقاهما المستشار عمرو مختار، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

"ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع"، و"دراسة حالات عملية في جرائم الكسب غير المشروع"، ألقاهما المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

"التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، ألقاها اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة.

وفي ختام الفعاليات، تسلَّم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز البرنامج التدريبي من المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.