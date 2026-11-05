قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالتعاون مع العدل.. النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، برئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل،  والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع"، الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 28 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

مكافحة جرائم الكسب غير المشروع

تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة تناولت الموضوعات الآتية: 

"مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطار التشريعي الوطني والدولي لمكافحة الكسب غير المشروع"، وألقاها المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف.

"دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد"، ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب.

"أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات"، "والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة"، ألقاهما المستشار عمرو مختار، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

"ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع"، و"دراسة حالات عملية في جرائم الكسب غير المشروع"، ألقاهما المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
"التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، ألقاها اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة.

وفي ختام الفعاليات، تسلَّم أعضاء النيابة الإدارية المشاركون شهادات اجتياز البرنامج التدريبي من المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.

النيابة الإدارية المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل وزارة العدل جرائم الكسب غير المشروع الكسب غير المشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد