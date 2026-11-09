القبض على سيدة تدير ستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، مستخدمةً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج – وحدة تسجيل صوتى كاملة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالكة الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الإستوديو المشار إليه.

