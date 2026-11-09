أمن الغربية يحرر 260 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية للمخالفين

ضبطت إدارة مرور الغربية، 260مخالفة متنوعة، في حملات مكثفة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

حملات مرورية



تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 260مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

غرامات فورية



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 97 ألفا و300 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.