حتى 12 نوفمبر.. محافظة البحر الأحمر تمد التسجيل في مسابقة «دولة التلاوة»

منحت محافظة البحر الأحمر فرصة إضافية للراغبين في المشاركة بمسابقة «دولة التلاوة»، بعد إعلان مد فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، بهدف إتاحة المجال أمام مزيد من المواهب القرآنية للمشاركة وإظهار قدراتها في تلاوة القرآن الكريم.

فرصة جديدة لاكتشاف الأصوات القرآنية

وتستهدف المسابقة اكتشاف أصحاب الأصوات المتميزة والمواهب الواعدة في تلاوة آيات الذكر الحكيم، وتشجيعهم على المشاركة وإبراز قدراتهم، بما يسهم في دعم المواهب القرآنية بمختلف مدن المحافظة.

دعوة لأبناء البحر الأحمر لسرعة التسجيل

ودعت المحافظة الراغبين في خوض تجربة المسابقة إلى الإسراع بالتسجيل قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن قرار مد الفترة يأتي لإتاحة وقت إضافي أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين، وعدم حرمان أصحاب المواهب من فرصة المشاركة.

ومن المقرر استمرار استقبال طلبات المشاركة حتى الخميس 12 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لانتهاء التسجيل.