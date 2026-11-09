شيكابالا : حسام حسن مشى نفسه من تدريب المنتخب بنفسه

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، مؤكدًا أن حسام حسن كان سببًا في نهاية تجربته مع المنتخب، وليس أي طرف آخر.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية: «اللي مشى حسام حسن هو حسام حسن مش حد تاني، ده لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك كانت اللاعيبة بتقف، ده مش حسام حسن اللي أعرفه، وأتمنى يرجع حسام حسن من تاني».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن توجيه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.