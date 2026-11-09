محمد بركات: حسام حسن خسر قطاعًا كبيرًا من جماهير الأهلي بسبب تصريحاته

علق محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات حسام حسن كانت سببًا في خسارته قطاعًا كبيرًا من جماهير الأهلي.

منتخب مصر

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية: «مينفعش كابتن منتخب مصر يتقال عليه منتهي، دي كانت بداية المشكلة، ومن هنا حسام حسن خسر جمهور الأهلي».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن توجيه الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وفي أولى خطواته مع المنتخب، أعلن علي ماهر قائمة اللاعبين المنضمين إلى المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة الذهاب أمام مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض المواجهتين تحت قيادة علي ماهر، في بداية مشواره مع الفراعنة، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.