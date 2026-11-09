أسطوانة البوتجاز بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين رسميا

يواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بالتزامن مع التساؤلات حول وجود زيادات جديدة في أسعار الوقود، وتأثير قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تكلفة تموين السيارات ووسائل النقل.

وشهدت أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون أي زيادات جديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في 15 أكتوبر الماضي، والذي تضمن تثبيت الأسعار دون تغيير.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026

وجاءت أسعار البنزين بمختلف أنواعه وفق آخر تسعيرة معلنة كالتالي:

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.

سعر السولار والكيروسين اليوم

واستقر سعر السولار اليوم الاثنين عند 20.50 جنيه للتر، كما سجل سعر لتر الكيروسين 20.50 جنيه، دون أي تغيير عن الأسعار المطبقة حاليًا.

وبلغ سعر متر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات نحو 13 جنيهًا.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم

وبالنسبة لأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، فقد استقرت هي الأخرى عند المستويات التالية:

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

آخر قرار بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت يوم 15 أكتوبر 2026 تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل، وذلك بعد مراجعة عدد من المحددات الاقتصادية، أبرزها التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومتوسط سعر برميل خام برنت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026.

وبناءً على القرار، يستمر العمل بالأسعار الحالية دون زيادة جديدة، مع ترقب المراجعات المقبلة للجنة التسعير التلقائي.



وتأتي هذه الأسعار في إطار استمرار العمل بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي تضمن الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، بعد مراجعة مجموعة من المحددات الاقتصادية المرتبطة بتكلفة توفير الوقود.

ويتابع أصحاب السيارات أسعار أنواع البنزين المختلفة بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف احتياجات المركبات من حيث نوع الوقود المناسب، إلى جانب اهتمام المواطنين بمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.