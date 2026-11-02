شعبة المواد الغذائية: شائعات رفع أسعار البنزين والسكر أحدثت تذبذبًا بالأسواق

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع الأسعار يمثل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الأسرة المصرية، مشددًا على ضرورة التحرك للتعامل مع هذه المشكلة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم اقتصاد»، المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، إن منظومة التموين تسهم في توفير جزء من المتطلبات اليومية للأسرة المصرية، موضحًا أن الأمن الغذائي في مصر آمن، رغم ما تشهده الأسواق من تذبذبات في الأسعار.

وأضاف أن الأسواق شهدت حالة من التذبذب السعري خلال أحد الأشهر، نتيجة انتشار شائعات بشأن تحريك ورفع أسعار البنزين والسولار والسكر، رغم نفي الدولة لهذه الأنباء، وهو ما انعكس على حركة الأسعار وأثار حالة من القلق لدى المستهلكين.

وأشار هشام الدجوي، إلى أن السوق المصرية تعتمد على آليات السوق الحر، ولا توجد بها تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات رفضت كتابة الأسعار على المنتجات، بهدف الاحتفاظ بالقدرة على تحريك الأسعار في أي وقت.

وشدد على أن عدم تدوين الأسعار على السلع يثير تساؤلات بشأن آليات ضبط الأسواق، ويزيد من صعوبة متابعة التغيرات السعرية أمام المستهلك، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة.

