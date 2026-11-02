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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسن يكشف كلمة السر وراء هدف بن شرقي أمام المقاولون العرب

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
سارة عبد الله

أشاد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، بالدور الذي لعبه محمد مجدي أفشة في الهدف الذي سجله المغربي أشرف بن شرقي خلال مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، مؤكدًا أن أفشة كان صاحب البصمة الأهم في صناعة الهدف. 

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الجول بتاع بن شرقي السبب افشه اولا عمل كورة تغير ملعب هايل ثانيا اللي محدش اتكلم فيها خالص بعد الكورة عطل الباك بتاعه المقاولين اتفرج علي الجول كويس اوس اوس  واحد بس”.

وانتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا من أنياب المقاولون العرب، بعدما حسم المواجهة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب

 

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، وتحديدًا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استغل عرضية متقنة من محمد هاني، وحولها بضربة رأسية قوية إلى داخل شباك المقاولون العرب، ليمنح المارد الأحمر نقاط المباراة.

بن شرقي محمد مجدي أفشة الأهلي والمقاولون العرب

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