الرجاء المغربي يعلن رسميا فك الارتباط بالأسباني بباكو خيميز

قرر نادي الرجاء الرياضي إنهاء ارتباطه بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني باكو خيميز، بعد تقييم حصيلته منذ بداية الموسم، في ظل عدم اقتناع اللجنة الرياضية والإدارة الرياضية بالنتائج ومستوى الأداء والتطور العام للمجموعة.

وأوضح النادي، في بيان ، أن القرار جاء عقب دراسة المرحلة الماضية، بعدما تبين أن الحصيلة المحققة لم ترقَ إلى التطلعات والأهداف الرياضية المرجوة ، معتبرا أن إحداث تغيير على مستوى القيادة الفنية بات ضروريا لضخ دماء جديدة داخل الفريق ومواصلة العمل على تحقيق طموحاته.

وقاد المدرب الاسباني فريق الرجاء في سبع مباريات، حقق خلالها انتصارين وأربعة تعادلات، مقابل هزيمة واحدة، جاءت أمام نهضة بركان بهدفين دون رد، أمس الأحد.

وأكد الرجاء على عزمه مواصلة مشروعه الرياضي بكل طموح ومسؤولية، بما ينسجم مع تاريخ النادي ومكانته وتطلعات جماهيره، في انتظار الكشف عن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.