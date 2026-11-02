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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تضرب أمريكا إيران بالسلاح النووي؟.. يسري أبو شادي يكشف مفاجأة بشأن جبل الفأس

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، تفاصيل الحديث عن احتمالات استخدام الولايات المتحدة السلاح النووي ضد إيران، مؤكدًا أن أمريكا تبحث عن تحقيق انتصار، حتى لو كان وهميًا، في حربها ضد طهران.

وقال يسري أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن جبل الفأس فارغ ولا يوجد به نووي إيراني، موضحًا أن أمريكا تدرك حقيقة الحديث عن وجود منشآت نووية في هذا الموقع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أكثر من موقع لضربه بالأسلحة النووية في إيران، لكن لا أحد يعلم حاليًا مكان اليورانيوم الإيراني.

وأشار إلى أن إيران ليست ساذجة، وتحتفظ باليورانيوم تحت الأرض، موضحًا أنه إذا أرادت رفع نسبة تخصيبه من 60% إلى 90% فإنها تستطيع ذلك، وربما تكون قد فعلت ذلك بالفعل.

واستبعد كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا استخدام أمريكا القنابل النووية ضد إيران، لكنه أكد أن استبعاد هذا السيناريو لا يعني استحالة حدوثه.

أمريكا إيران جبل الفأس

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