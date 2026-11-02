جهاز "مستقبل مصر": منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل بالجهاز

أعلن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، اليوم الاثنين، استقبال المتقدمين للالتحاق بالعمل في الجهاز واختيار أفضل الكوادر، حيث تم إجراء مسابقة لتعيين دفعة جديدة عبر منظومة إلكترونية بالكامل ومعايير دقيقة لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح الجهاز، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اختبارات المتقدمين إلكترونية، وتتم بالكامل بصورة آلية دون تدخل بشري لضمان موضوعية الاختيار.

وأضاف أن اختيار المتقدمين يتم من خلال منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن الجدارة والكفاءة أساس الاختيار والانضمام للجهاز.

وتابع أن استقبال المتقدمين للالتحاق بالجهاز يُعد خطوة جديدة نحو بناء كوادر مؤهلة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

يُعد جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية "مصر 2030".

ح م ز