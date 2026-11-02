إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان

أكد إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية والمتطرفة، أن جماعة الإخوان تمر بمرحلة صعبة من التفكك، نتيجة تصاعد الخلافات بين قياداتها، وتراجع مصادر تمويلها، وفقدانها جزءا كبيرا من دعمها الخارجي وحاضنتها الشعبية.

وقال ربيع، خلال لقاء له مع برنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن أحداث 30 يونيو 2013 مثلت نقطة تحول في علاقة الجماعة بالمجتمع المصري.

زيادة حدة الانقسامات الداخلية

وأشار إلى أن التنظيم الدولي يواجه أزمات مالية وتنظيمية متلاحقة، إلى جانب تضييق القيود على بعض أنشطته ومؤسساته في الخارج، مؤكداً أن الصراع على النفوذ والأموال المتبقية زاد من حدة الانقسامات الداخلية، وألقى بظلاله على مستقبل التنظيم وقدرته على الاستمرار.