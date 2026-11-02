متخصصون روس ومصريون يتبادلون الخبرات في مجالات التربية الخاصة وعلم النفس وعلاج مشكلات التخاطب

زار وفد من المتخصصين الروس المشاركين في البرنامج التطوعي الدولي «قافلة الخير»، جمعية «أصدقاء الغد المشرق» الخيرية بالقاهرة، وذلك برفقة نائب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أرسيني ماتيوشينكو.

وذكر بيان صادر عن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن الجمعية تهتم بتعليم وتأهيل ودمج الأطفال والبالغين من ذوي متلازمة داون والتوحد والشلل الدماغي وغيرها من اضطرابات النمو، من خلال تقديم خدمات علاج مشكلات التخاطب، والعلاج الطبيعي والوظيفي، وتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية، إلى جانب تنظيم الأنشطة الإبداعية والرياضية والتعليمية، كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالتأهيل المهني للمراهقين والشباب من ذوي الإعاقة.

وأوضح البيان أن الزيارة شهدت تبادل الخبرات بين المتخصصين الروس ونظرائهم المصريين في مجالات التربية الخاصة، وعلم النفس، وعلاج مشكلات التخاطب، كما شارك الوفد في تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتنموية للأطفال والبالغين من مستفيدي الجمعية.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج « قافلة الخير»، الذي يُنفذ بمشاركة الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي ومنصة «الخير في روسيا الاتحادية»، بهدف تعزيز التعاون الإنساني الدولي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم الدعم المهني من خلال مشاركة المتخصصين في مختلف المجالات.