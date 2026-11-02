لقاء بين سيد عبد الحفيظ ومحمد عادل على هامش مباراة الأهلي والمقاولون العرب

شهدت كواليس مباراة الأهلي والمقاولون العرب لقاءً بين سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، وذلك على هامش المواجهة التي تجمع الفريقين.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تبديلًا اضطراريًا خلال مواجهة المقاولون العرب، المقامة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة خروج أحمد نبيل كوكا من أرض الملعب بسبب الإصابة، ليقرر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة الدفع بأكرم توفيق بدلًا منه، في محاولة لتعويض غيابه واستكمال المواجهة.

موقف الأهلي والمقاولون العرب قبل اللقاء

يدخل الأهلي المباراة بعدما حقق الفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى، بينما استهل المقاولون العرب مشواره بالفوز على الجونة بهدفين نظيفين، ليحصد كل فريق أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس عاصمة مصر.