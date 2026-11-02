قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات 2028.. أردوغان يبحث عن مخرج دستوري لنيل الترشح للولاية الأخيرة
دوري أبطال آسيا للنخبة| مواجهة السد القطري والأهلي السعودي تنتهي بالتعادل السلبي
بدء تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة الوقود.. وأحمد موسى يكشف آلية تتبع تموين السيارات
أحمد موسى يكشف حقيقة ربط منظومة مراقبة الوقود بكميات التموين أو الأسعار الجديدة
زيلينسكي: مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية جنوب شرق أوكرانيا
دعم مصري ثابت لأمن البحرين.. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ونظيره البحريني
بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء
أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
ترامب يلوّح بعفو استباقي عن إيلون ماسك ومساعديه إذا خسر الجمهوريون الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من ذاكرة طه حسين إلى سحر الخط العربي ومواهب المسرح.. «قصور الثقافة» تنشر الوعي وتحتفي بالتراث في المحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

من ذاكرة الأدب التي لا تغيب، إلى جماليات الخط العربي، ومن اكتشاف المواهب المسرحية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطاب الإعلامي.. تتنوع مسارات العمل الثقافي في المحافظات، لتؤكد أن الثقافة ليست مجرد فعاليات تقام داخل القاعات، وإنما مساحة مفتوحة لبناء الوعي، واكتشاف المواهب، وربط الأجيال الجديدة بتاريخها وهويتها، ومواكبة التحولات التكنولوجية.


وفي هذا السياق، شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بعدد من المحافظات، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وإحياء التراث ودعم الإبداع.
طه حسين.. حاضر في ذاكرة الأجيال
واحتفت ثقافة بورسعيد بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، من خلال لقاء تثقيفي بقصر ثقافة بورسعيد، شارك فيه الشاعر والناقد السيد السمري، بحضور مجموعة من طلاب معهد بورسعيد للتدريب المهني.


وتناول اللقاء محطات من سيرة طه حسين، الذي تجاوز فقدان البصر والصعوبات الاجتماعية والتعليمية، وجعل المعرفة وسيلة للتحرر والتنوير، كما استعرض رحلته من الأزهر الشريف إلى الجامعة المصرية، ثم دراسته في فرنسا، وصولا إلى توليه وزارة المعارف وجهوده في دعم مجانية التعليم وتوسيع فرص الالتحاق به.


كما ناقش اللقاء أبرز مؤلفاته، وفي مقدمتها «الأيام» و«دعاء الكروان» و«المعذبون في الأرض» و«مستقبل الثقافة في مصر»، مع فتح باب الحوار حول مناهجه في قراءة التراث وإعمال العقل والنقد العلمي.


الخط العربي.. تاريخ يتجدد بالممارسة
وفي الإسكندرية، استضاف قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان «الخط والمخطوط بين التاريخ والممارسة»، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري.


وشارك في اللقاء الدكتور محمد حسن جمعة، المحرر اللغوي بمكتبة الإسكندرية، والفنانة آية فتحي، حيث تناولت الندوة نشأة الخطوط العربية وتطورها، ومراحل كتابة المصحف الشريف، بداية من الخط الكوفي وصولا إلى خط الثلث، إلى جانب استعراض الخصائص الفنية لخطوط الكوفي والثلث والفارسي والديواني.


ولم تقتصر الفعالية على الجانب النظري، إذ قدمت الفنانة آية فتحي عرضا تطبيقيا لمجموعة من أعمالها الخطية، أعقبته ورشة أتاحت للحضور التعرف على أدوات الخط العربي وتجربة كتابة أسمائهم بأنماط مختلفة.


«ابدأ حلمك».. دفعة جديدة من المواهب المسرحية
وعلى مسرح قصر ثقافة العريش، تستعد شمال سيناء للاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل، الخميس المقبل، في السابعة مساء، ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.


وشهد القصر تدريبات مكثفة للمشاركين على الأداء الحركي والتعبير الجسدي والتناغم مع الموسيقى، تحت إشراف المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، وبحضور أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.


ويشارك في البرنامج نحو 40 متدربا من أبناء المحافظة، تلقوا تدريبات متخصصة في التمثيل والدراما والموسيقى والاستعراضات والسينوغرافيا، على أيدي مجموعة من المدربين والفنانين المتخصصين.


ويأتي المشروع ضمن المرحلة الثالثة من «ابدأ حلمك»، التي تشمل محافظات الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء، بهدف اكتشاف الطاقات المسرحية الشابة وتأهيلها للعمل الفني.


الذكاء الاصطناعي يدخل غرفة الأخبار الثقافية
وفي إطار مواكبة التحولات الرقمية، واصلت الهيئة فعاليات ورشتها التدريبية «استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام»، الموجهة لمسئولي الإعلام بالهيئة والمواقع الثقافية.


وشهد اليوم الثاني محاضرة بعنوان «ترجمة النصوص إلى محتوى سمعي وبصري تفاعلي»، قدمها الكاتب الصحفي الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، واستعرض خلالها أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنتاج الأغاني والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، وكيفية توظيفها لتقديم الرسائل الثقافية بصورة أكثر جذبا وتفاعلا.


وأكد الضمراني أهمية مراجعة المحتوى الناتج عن هذه الأدوات قبل نشره، والتأكد من سلامة اللغة والتزامه بالسياسة التحريرية للمؤسسة، كما ناقش مع المتدربين قضايا الملكية الفكرية، وتصميم الإعلانات، وإعداد النشرات الصحفية، وإضافة الشعارات إلى مقاطع الفيديو.


وتنفذ الورشة أونلاين من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وتستمر حتى الأربعاء 4 نوفمبر، ضمن جهود تطوير مهارات العاملين في المجال الإعلامي الثقافي.


المتحف المصري الكبير.. التاريخ بوابة للوعي
وامتدت الفعاليات إلى محافظة الغربية، حيث نظمت المواقع الثقافية لقاءات تثقيفية احتفاء بذكرى افتتاح المتحف المصري الكبير.


وشهد بيت ثقافة زفتى ندوتين تناولتا أهمية المتحف باعتباره صرحا حضاريا يجمع بين عراقة التاريخ المصري والتصميم المعماري الحديث، ودوره في تعزيز الانتماء والوعي بالتراث، ودعم السياحة والاقتصاد القومي، إلى جانب ما يضمه من مقتنيات أثرية نادرة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.


كما نظمت مكتبة العامرية ورشة حكي للأطفال تناولت مشروعات التنمية الحديثة في مصر، ومنها شبكة الطرق والقطار الكهربائي والمونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب جهود التطوير في قطاعات التعليم والصحة والاتصالات.


وشهدت مواقع ثقافية أخرى بالغربية، من بينها بيت ثقافة قطور ومكتبة الدكتورة سميرة موسى ومكتبة محلة أبو علي وبيت ثقافة كفر الزيات، أنشطة متنوعة وورش عمل حرفية للأطفال، بمشاركة عدد من طلاب المدارس.


الدوري الثقافي بالأزهر.. منافسة تصنع المعرفة
وفي أسيوط، تواصلت منافسات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية، الذي ينظمه بيت ثقافة منفلوط بالتعاون مع الأزهر الشريف، وشهد اليوم الثالث مواجهة بين فريقي معهد فتيات الحواتكة ومعهد فتيات أم القصور، انتهت بفوز الأخير.


وتخللت المنافسات فقرات للمواهب الطلابية في الإنشاد والإلقاء الشعري والرسم، بحضور عدد من القيادات التعليمية والثقافية بالأزهر، فيما تستعد المسابقة لجولة جديدة تجمع بين معهد فتيات جحدم ومعهد العتامنة.


وتكشف هذه الفعاليات، على اختلاف موضوعاتها وأماكن إقامتها، عن تعدد أدوار قصور الثقافة في المحافظات؛ فهي تستحضر رموز التنوير، وتحافظ على الفنون التراثية، وتفتح أبوابها أمام المواهب الجديدة، وتسعى إلى تطوير أدوات التواصل مع الجمهور، لتظل المؤسسات الثقافية جزءا حاضرا من معركة بناء الوعي وصناعة الإنسان.

ذاكرة الأدب الذكاء الاصطناعي الثقافة اكتشاف المواهب الهيئة العامة لقصور الثقافة طه حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بن جديده

عماد متعب: بن جديدة مهاجم الأهلي الصريح وسيُسجل أهدافًا كثيرة

مصطفى يونس

مصطفى يونس: ملايين اتصرفت على الفاضي في الأهلي.. ومين يعوض النادي عن الفلوس المهدرة؟

الأهلي

مباراة الأهلي والمقاولون العرب لحظة بلحظة

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد