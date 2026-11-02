استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، للاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلاتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص المحافظ، خلال حديثه المباشر مع المواطنين واستماعه إلى مطالبهم، على التأكيد أن كل ما يشغل أهالينا ويمس حياتهم يأتي في مقدمة اهتماماته، قائلًا: «أنا واحد منكم، وكل ما يهمكم يهمني، وهدفي إن مفيش مواطن في الغربية يحتاج مساعدة ونقدر نساعده ونتأخر عنه، إحنا موجودين علشان نخدم أهالينا ونقف جنبهم، وواجبنا نسمع كل مواطن ونسعى لتلبية احتياجاته».

رفع كفاءة الخدمات

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الغربية بتوفير كشك متكامل لأحد المواطنين، يشتمل على كافة المستلزمات اللازمة لمساعدته في توفير مصدر دخل وتحسين ظروفه المعيشية، إلى جانب توفير مساعدات مالية شهرية لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

توفير العلاج

كما وجّه المحافظ بتوفير العلاج اللازم وجلسات التخاطب لطفلة من ذوي الهمم، حاصلة على كارت الخدمات المتكاملة، مع متابعة حالتها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصولها على الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة.

دعم الحالات المستحقة

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على جميع القيادات التنفيذية بضرورة الشعور بالمواطنين، والتعامل مع مطالبهم وشكاواهم بروح إنسانية، مؤكدًا أهمية سرعة التحرك لتقديم المساعدة للحالات المستحقة، وعدم ادخار أي جهد في تذليل العقبات أمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهم، بما يضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما.