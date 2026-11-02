أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري

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عقدت أذربيجان، مباحثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري، وذلك خلال زيارة قام بها وفد برئاسة الجنرال جوندوز عبدولوف رئيس جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأذرية اليوم /الإثنين/ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الوفد الأذري، خلال الزيارة اجتماعات في كل من جامعة الدفاع الوطني الأمريكية ومركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تريند/ الأذرية.

وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن آفاق التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري، وتطوير التعليم العسكري المهني لمواكبة التحديات المعاصرة، والقيادة الاستراتيجية، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الدفاع.

كما استعرضت الاجتماعات المبادرات الأكاديمية المشتركة، بما في ذلك التطوير المهني وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحليل مناهج الأكاديميات العسكرية وتطوير نظام ظباط الصف، الذي كان محورًا رئيسيًا للنقاش.

وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ الأنشطة المخطط لها.

جدير بالذكر أن مثل هذه الاجتماعات تحظى بأهمية بالغة من حيث توسيع الشراكات الدولية في التعليم العسكري المهني.