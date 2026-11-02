بورصة الدار البيضاء بالمغرب تنهي تداولاتها مستهل الأسبوع على وقع أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الاثنين، تداولات مستهل الأسبوع على وقع الانخفاض، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 0,13%، ليستقر عند 16.517,12 نقطة.

وشمل التراجع مؤشر “MASI.20”، الذي يقيس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بانخفاض نسبته 0,14% إلى 1.195,71 نقطة، إلى جانب مؤشر “MASI.ESG”، الذي فقد النسبة ذاتها ليستقر عند 1.229,94 نقطة.

في المقابل، حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “MASI Mid and Small Cap” ارتفاعًا بنسبة 0,13%، ليصل إلى 1.559,02 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 464,43 مليون درهم.

أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء فتجاوزت 974,86 مليار درهم.

ح م ز