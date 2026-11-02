محافظ جنوب سيناء: تطوير مدينة أبو رديس يستهدف إنشاء مجتمع متكامل لتوطين 26 ألف مواطن

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، اليوم الاثنين، أن تطوير مدينة أبو رديس يستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية بل يمتد لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والمرافق، بما يدعم خطة الدولة لتنمية سيناء وتوطين نحو 26 ألف مواطن بالمدينة، واستكمال فرع جامعة السويس.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمتابعة خطة تطوير مدينة أبو رديس، المنعقد بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء؛ حيث ناقش الاجتماع المخطط المقترح لإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية بالمدينة بتكلفة تقديرية تبلغ 12.5 مليار جنيه موزعة على ثلاث مراحل، تتضمن الأولى منها إنشاء 2000 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.

وشدد المحافظ -في تصريح اليوم- على أهمية تحديد أولويات التنفيذ والبرامج الزمنية لكل مرحلة لتلبية احتياجات المواطنين وربط التجمعات الجديدة بالخدمات الأساسية، موجهاً بتسريع الإجراءات التنفيذية وتوفير الأراضي اللازمة لفرع جامعة السويس وتكامل المشروع الجامعي مع التوسع العمراني.

كما ناقش المحافظ احتياجات مشروعات التطوير من مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، واستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، موجهاً بمواصلة التنسيق بين جميع الجهات ووضع خطط تنفيذية واضحة تحدد المسؤوليات الفنية والتمويلية لضمان جاهزية المناطق المستهدفة بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية.