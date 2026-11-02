وزير الرياضة يهنئ علي الرملي بالميدالية البرونزية في الجودو بأولمبياد الشباب "داكار 2026"

هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل علي الرملي، لاعب المنتخب المصري للجودو، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن -81 كجم (فتيان)، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026".

وجاء التتويج بعد فوز الرملي على القبرصي فلاديميريوس شارلامبوس بعلامة «إيبون» في مباراة تحديد المركز الثالث، في أداء عكس مستوى فنيًا وبدنيًا مميزًا وروحًا قتالية عالية.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل إضافة جديدة لسجل الرياضة المصرية، ويبرهن على ثمار العمل المنظم والدعم الذي توليه الدولة للمواهب الشابة والبطولات القارية والدولية.

وقدّم الوزير التهنئة للاعب علي الرملي، وللجهازين الفني والإداري والطبي للمنتخب، وكذلك لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو برئاسة الكابتن محمد مطيع، ورئيس البعثة المصرية في داكار، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد اللاعب وتأهيله للمنافسة بهذا المستوى.

وأكد جوهر نبيل أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، وأن هذه الميدالية تمثل حافزًا لمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للاعب وجميع أفراد البعثة المصرية التوفيق في باقي منافسات الدورة، وللرياضة المصرية دوام التقدم والتألق.